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40 صورة لنجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

03:33 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 41 صورة
  • عرض 41 صورة
    اطلالة بسنت صيام
  • عرض 41 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 41 صورة
    40 صورة لنجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة
  • عرض 41 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 41 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 41 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 41 صورة
    اطلالة حسناء سيف الدين
  • عرض 41 صورة
    فستان حسناء سيف الدين
  • عرض 41 صورة
    فستان حسناء سيف الدين
  • عرض 41 صورة
    فستان نسرين أمين
  • عرض 41 صورة
    اطلالة نسرين أمين
  • عرض 41 صورة
    نسرين أمين متالقة
  • عرض 41 صورة
    نسرين أمين بالابيض
  • عرض 41 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 41 صورة
    فستان نسرين
  • عرض 41 صورة
    نسرين أمين في مهرجان القاهرة
  • عرض 41 صورة
    نسرين أمين في القاهرة
  • عرض 41 صورة
    نسرين
  • عرض 41 صورة
    ارتدت الفنان نسرين أمين فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب
  • عرض 41 صورة
    ارتدت الفنان نسرين أمين فستانا طويلا باللون الأبيض
  • عرض 41 صورة
    نسرين امين
  • عرض 41 صورة
    اروى جودة متالقة
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل
  • عرض 41 صورة
    اطلالة أروى جودة
  • عرض 41 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 41 صورة
    أروى جودة
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت
  • عرض 41 صورة
    نسرين امين
  • عرض 41 صورة
    ريهام أيمن وزوجها
  • عرض 41 صورة
    ريهام أيمن
  • عرض 41 صورة
    اطلالة ريهام أيمن
  • عرض 41 صورة
    فستان ريهام أيمن
  • عرض 41 صورة
    ريهام ايمن
  • عرض 41 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت
  • عرض 41 صورة
    فستان منى ممدوح
  • عرض 41 صورة
    أطلت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة.
  • عرض 41 صورة
    الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا
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كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات ساحرة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، إلا أن بعضهن اختارن تصميمات جاءت بفتحة ساق جريئة.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

ريهام أيمن

كما ظهرت الفنانة ريهام أيمن بفستان طويل باللون البني بقصة "الكب" بأكمام منفوشة، تميز بوجود فتحة ساق جريئة.

مني ممدوح

وأطلت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة.

نسرين أمين

ارتدت الفنان نسرين أمين فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب"، تميز أيضا بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

بسنت صيام

وظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان أسود جريء مطرز عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق .

حسناء سيف الدين

وبفتحة ساق جريئة أيضا، أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان باللون الأزرق اللامع بقصة "الكب".

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فتحة ساق اطلالات جريئة مهرجان القاهرة اروى جودة نسرين امين ريهام ايمن
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