40 صورة لنجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات ساحرة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، إلا أن بعضهن اختارن تصميمات جاءت بفتحة ساق جريئة.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

ريهام أيمن

كما ظهرت الفنانة ريهام أيمن بفستان طويل باللون البني بقصة "الكب" بأكمام منفوشة، تميز بوجود فتحة ساق جريئة.

مني ممدوح

وأطلت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة.

نسرين أمين

ارتدت الفنان نسرين أمين فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب"، تميز أيضا بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

بسنت صيام

وظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان أسود جريء مطرز عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق .

حسناء سيف الدين

وبفتحة ساق جريئة أيضا، أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان باللون الأزرق اللامع بقصة "الكب".

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