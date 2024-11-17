"الفستان بربع أرنب".. إطلالة صبا مبارك تثير الجدل - 10 صور تكشف

كتب- أحمد الضبع

أثارت إطلالة الفنانة صبا مبارك جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حضورها عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت بفستان جذاب تخطى سعره 200 ألف جنيه.

إطلالة صبا مبارك في حفل أزياء إيلي صعب

وأطلت صبا مبارك على جمهورها بصورة شاركتها عبر حسابها على "إنستجرام" من فعاليات المعرض، ترتدي فيها فستانًا طويلًا ذا كم واحد طويل والآخر مكشوف، بلون موف لامع بالكامل، وبقصة مفتوحة من الأسفل، ما أتاح لها إظهار ساقيها، وأضفى على إطلالتها مزيدًا من الجاذبية.

سعر فستان صبا مبارك

واختارت "صبا" فستانًا مميزًا من الترتر غير المتماثل من تصميم "إيلي صعب"، الذي بلغ سعره 4,250 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 209,515 جنيهًا مصريًا) وفقًا لموقع المعرض.

أمّا عن تسريحة شعرها، فقد اختارت "صبا" أن تجمع شعرها إلى الوراء على شكل كحكة أنيقة، ما أضاف لمسة من النعومة والتوازن لإطلالتها.

مكياج صبا مبارك وإكسسواراتها

واعتمدت صبا مبارك مكياجًا ناعمًا وجذابًا بألوان ترابية، واختارت شفاهها بلون الكشمير، وأحمر عيون بدرجات الكشمير، مع كحل وآي لاينر باللون الأسود، أمّا بالنسبة للإكسسوارات، فتزينت بأقراط ألماسية طويلة تناغمت مع تفاصيل إطلالتها.

ردود فعل متابعي صبا مبارك

إطلالة صبا أثارت جدلًا واسعًا بين متابعيها الذين عبروا عن تعليقاتهم بشأن سعر الفستان، حيث كتب أحدهم: "الفستان معروض بربع أرنب، وقرمط بيروح العتبة يملى الدولاب بـ5 آلاف جنيه".

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