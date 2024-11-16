خطفت الأنظار..3 إطلالات ساحرة لـ ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون

بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

خطفت الأنظار بجمالها - من هي ملكة الريد كاربت ثالث أيام مهرجان القاهرة؟..

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا بـ 3 إطلالات متنوعة وجذابة ومختلفة في الحفل التمهيدي لمسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك.

وأطلت ندى في الإطلالة الأولى بـ "بالزي الوطني لـ لبنان" باللون الأرجواني مصنوع من قماش المخمل ومطرز يدويا، ونسقت مع إطلالتها غطاء الرأس التقليدي المخروطي الأيقوني.

أما في الإطلالة الثانية ظهرت بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل وبأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وفي الإطلالة الثالثة تألقت بـ ملابس السباحة باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها "كاب" ذهبي وحذاء باللون الكشمير، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ويذكر أن ندى كوسا ملكة جمال لبنان فازت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024 في شهر يوليو، بعدما خطفت أنظار أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بجمالها وأناقتها.

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