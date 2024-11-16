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خطفت الأنظار..3 إطلالات ساحرة لـ ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون

01:51 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال الكون
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا بملابس السباحة
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا بالزي الوطني اللبناني
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 11 صورة
    إطلالات ساحرة لـ ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون
  • عرض 11 صورة
    إطلالات ساحرة لـ ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 11 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا بـ 3 إطلالات متنوعة وجذابة ومختلفة في الحفل التمهيدي لمسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك.

وأطلت ندى في الإطلالة الأولى بـ "بالزي الوطني لـ لبنان" باللون الأرجواني مصنوع من قماش المخمل ومطرز يدويا، ونسقت مع إطلالتها غطاء الرأس التقليدي المخروطي الأيقوني.

أما في الإطلالة الثانية ظهرت بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل وبأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وفي الإطلالة الثالثة تألقت بـ ملابس السباحة باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها "كاب" ذهبي وحذاء باللون الكشمير، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ويذكر أن ندى كوسا ملكة جمال لبنان فازت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024 في شهر يوليو، بعدما خطفت أنظار أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بجمالها وأناقتها.

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