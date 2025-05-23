6 أطعمة تساعد على تجديد شباب البشرة.. تناولها

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في الجامعة الوطنية للعلوم الطبيعية في ولاية أوريغون أن تناول حصة واحدة يوميا من أطعمة معينة لمدة 8 أسابيع يرتبط بانخفاض العمر البيولوجي بأكثر من عامين وتجديد شباب البشرة.

ووجدت الدراسة أن هذه الفوائد في مكافحة الشيخوخة ناتجة عن الأطعمة نفسها، وليس عن فقدان الوزن، وهذا يشير إلى أن المركبات الموجودة في هذه الأطعمة تؤثر مباشرة على عملية الشيخوخة على المستوى الخلوي، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

والأطعمة الـ 6 من مجموعة مكيفات الميثيل هي: الشاي الأخضر، وشاي أولونغ، والكركم، وإكليل الجبل (الروزماري)، والثوم، وأنواع مختلفة من التوت.

وشملت التجربة 43 رجلاً، أعمارهم بين 50 و72 عاماً، ووُزّع المشاركون عشوائياً إما على نمط حياتهم المعتاد أو على برنامج غذائي مُحدد يتضمن حصصاً يومية من الخضراوات الورقية والملونة، وبذور اليقطين ودوار الشمس، واللحوم الخالية من الدهون، والفواكه منخفضة السكر، وصنفاً واحداً على الأقل من مجموعة مُكيّفات الميثيل.

بينما حُظر تناول السكر، والدهون المتحولة، والحبوب، والبقوليات، ومنتجات الألبان.

فإن "العمر فوق الجيني" هو مقياس علمي لعمر الجسم البيولوجي، وليس الزمني.

وبعد تحليل الحمض النووي تبين أن هذه الأطعمة تحديداً، المعروفة باسم "مُكيفات الميثيل"، ارتبطت بشكل وثيق بانخفاض العمر البيولوجي بمعدل عامين، بعد أن تم تناولها لمدة 8 أسابيع فقط.

ثم قام الباحثون بدراسة أكثر تعمقاً لتحديد الأطعمة التي قد تُسبب هذه التغييرات.

وفي حين انخفض وزن المشاركين في مجموعة الأطعمة الصحية بمتوسط 2.5 كغم، بينما انخفض في المجموعة الأخرى بحوالي نصف كغم، فقد تبين أنه بعد خصم تأثير الوزن، ارتباط أطعمة مكيفات الميثيل الـ 6 بانخفاض العمر البيولوجي بمعدل عامين.

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