ما هي الطرق الفعالة لتنظيف البشرة من الشوائب؟

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي نصائح متنوعة حول الطريقة المثلى لغسل الوجه بهدف الحصول على بشرة صحية ونضرة، ومن بين هذه النصائح، يروج البعض لفكرة أن غسل الوجه يجب أن يستغرق 60 ثانية بالضبط.

ولكن طبيب الجلدية آدم فريدمان، يؤكد أنه لا يوجد أساس علمي لهذه المدة الزمنية المحددة، فالأمر يعتمد على نوع البشرة ونوع الغسول المستخدم، وليس على رقم ثابت.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي الإفراط في الغسيل أو الفرك العنيف إلى إضعاف حاجز الجلد والجفاف والتهيج"، وفقا لمجلة "هيلث".

ويشجع البعض على وسائل التواصل الاجتماعي على تجربة "التنظيف المزدوج"، وهو غسل الوجه مرتين متتاليتين باستخدام نوعين مختلفين من المنظفات.

ولكن أكد أويتيوا أسيمبا أستاذ مساعد في الأمراض الجلدية، على أهمية هذه الطريقة، خاصة للأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس أو المكياج الثقيل، أو الذين يعانون من البشرة الدهنية أو حب الشباب.

فالتنظيف المزدوج يساعد على إزالة الشوائب بشكل أفضل والحصول على بشرة أكثر نظافة."

ويجب أولا تنظيف البشرة بمنظف زيتي أو مائي ميسيلار، والذي يساعد على تكسير الزيت والميك أب وكريم الوقاية من الشمس. وفي الغسيل الثاني، استخدام منظف مائي أو رغوي، والذي يزيل الأوساخ والشوائب المتبقية.

كما أن التنظيف اللطيف مرة واحدة قد يكون كافياً للبشرة الجافة أو الحساسة.

والتنظيف المزدوج يمكن أن يزيل الدهون الأساسية ويعطل حاجز الجلد، مما يؤدي إلى تهيج. يمكن أن يؤدي هذا التهيج إلى تفاقم أمراض الجلد مثل حب الشباب، والتهاب الجلد الدهني، ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد.

ومن الأفضل استخدام منشفة منفصلة للوجه، لأن المناشف يمكن أن تؤوي البكتيريا وخلايا الجلد الميتة.

وينبغي التأكد من أن منشفة الوجه ناعمة، "فاعتماداً على مادة وبنية المنشفة،" بحسب فريدمان، "يمكن أن تكون كاشطة، مثل المقشر الفيزيائي تقريباً، ما قد يؤدي إلى تعطيل حاجز الجلد بشكل أكبر".

كيفية غسل الوجه

لا يتعلق غسل الوجه بالتوقيت والمناشف فحسب، بل يتعلق أيضاً بالتقنية.

وترى الدكتورة زينة نواس، أستاذة مساعدة في الأمراض الجلدية في كلية بايلور للطب، أن الخطوة الأولى في غسل الوجه هي التأكد من نظافة اليدين، ثم رش الماء الفاتر على الوجه، وليس الساخن، كما أن الماء البارد لا ينظف الوجه جيداً.

بعد ذلك، ضعي المنظف الخاص بك. استخدمي "كمية بحجم عملة معدنية صغيرة" و"دلكي المنظف برفق باستخدام أطراف الأصابع في حركات دائرية"، مع التركيز على المناطق المعرضة للزيوت، والتعامل بلطف حول العينين.

وعند الانتهاء من التدليك، اشطفي جيداً بالماء الفاتر. ثم استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف الجلد وليس فركه. اتبعي ذلك باستخدام مرطب بينما لا تزال البشرة ناعمة.

وتقترح نواس غسل الوجه مرتين يومياً إذا كانت البشرة عادية؛ وللبشرة الجافة أو الحساسة، استخدمي الماء فقط في الصباح ونظفي وجهك في الليل.

اختيار المنظف المناسب

• المنظفات الرغوية وهي الأفضل للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب. ويكفي استخدام هذا المنظف مرة واحدة يومياً.

• منظفات الجل توفر تنظيفاً عميقاً، دون الإفراط في التجفيف، وتناسب البشرة العادية.

• منظفات تعتمد على الزيت مفيدة للخطوة الأولى في التنظيف المزدوج لأنها تساعد في إزالة الميك أب المقاوم للماء، والكريم الواقي من الشمس.

• منظفات كريمية أو مرطبة. وهي مثالية للبشرة الجافة أو الحساسة. عادةً لن تحتاجي إلى تنظيف ثانٍ ما لم يكن الميك أب متضمناً.

• المنظفات المقشرة (التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي أو إنزيمات). لا ينبغي استخدامها يومياً، أو تركها على الجلد لفترة طويلة لأنها قد تسبب تهيجاً.

اقرأ أيضا:

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

برج فلكي يودع الفقر في مارس.. هل أنت المليونير القادم؟

لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"