5 نصائح ذهبية للعناية بالبشرة في الشتاء

كشفت جيمي نيكول طبيبة الجلدية الروسية عن نصائح ذهبية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

قالت جيمي: "يمكن أن يتغير نوع بشرتك مع تغير الطقس، وفي الصيف، تكون البشرة طبيعية، لكن مع قدوم الشتاء تصبح جافة جدا، لذا من الأفضل اتباع بعض روتين العناية بالبشرة بما يتناسب مع التغيرات الموسمية"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما أشارت إلى خطأ شائع وهو استخدام مرطبات ثقيلة بشكل مفرط بسبب جفاف البشرة، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام.

ونصحت جيمي باستخدام المنتجات الأخف، مثل المواد التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يتميز بقدرته الفائقة على الاحتفاظ بالماء، ما يجعله مفيدا للغاية في ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها)، بدلا من الكريمات الثقيلة، مؤكدة أن هذه المنتجات قد تساعد في ترطيب البشرة بشكل فعال دون التسبب في انسداد المسام.

وأيضا استخدام مستحضرات التفتيح لمكافحة البقع والتصبغات، وللحصول على ترطيب مثالي من الأفضل شرب الكثير من الماء لترطيب البشرة، وينبغي أيضا صنع أقنعة ترطيب طبيعية في المنزل، مثل جل بذور الكتان أو قناع الشوفان والعسل".

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