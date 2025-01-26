3 أخطاء شائعة تسبب ظهور التجاعيد على الوجه

بالرغم من أن معظم الأشخاص يسعون دائما إلى التخلص من البقع والخطوط الدقيقة وتجنب ظهور التجاعيد، إلا أن يوجد 3 أخطاء قد تسبب ظهور التجاعيد العميقة، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية.

عدم استخدام واقي الشمس أو النظارات الشمسية

عدم كريم حماية البشرة من أشعة الشمس يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة على البشرة.

الإجهاد والتوتر

الإجهاد من العوامل التي تسهم في ظهور التجاعيد وتسريع ظهور الخطوط الدقيقة.

التدخين

يسرع التدخين من ظهور التجاعيد عبر تقليل تدفق الدم إلى الجلد وتكسير الكولاجين والإيلاستين وتدهور مرونة البشرة وتسريع شيخوختها.

نصائح للوقاية من التجاعيد:

التنظيف بلطف: يجب استخدام منظف خفيف لتجنب جفاف البشرة وتهيجها.

الترطيب المنتظم: من الأفضل استخدام مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين لضمان ترطيب البشرة بعمق.

استخدام واقي الشمس يوميا: يجب استخدام واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30، يوميا، حتى في الأيام الغائمة أو خلال فصل الشتاء.

إضافة مضادات الأكسدة: يجب البحث عن المنتجات التي تحتوي على فيتامين "سي"، حيث يساعد في تفتيح البشرة، وتحسين لونها وتقليل ظهور البقع الداكنة.

تقشير البشرة بلطف: يسهم التقشير المنتظم في تجديد خلايا الجلد وتحسين مظهر البشرة.

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