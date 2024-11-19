احذري.. 5 أضرار يسببها الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر

تجفيف الشعر باستخدام المجفف جزءا لا يتجزأ من روتين العناية بالشعر لدى الكثيرين، إلا أن الاستخدام المتكرر لهذه الأداة يترتب عليه آثار جانبية سلبية على صحة الشعر، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

تأثير الحرارة على الشعر

أشارت الدكتورة الروسية صوفيا بيلاش، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن الشعر يتكون من عدة طبقات، أهمها القشرة التي تتكون بشكل أساسي من بروتين الكيراتين.

عند تعرض الشعر لدرجات الحرارة المرتفعة الصادرة عن المجفف، يتعرض الكيراتين للتلف، ما يؤدي إلى فقدان الشعر لقوته ومرونته، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الحرارة في تبخر الماء وتحلل الدهون الطبيعية للشعر، ما يجعله جافا وهشا وأكثر عرضة للتلف.

الأضرار التي تلحق بفروة الرأس

لا يقتصر الضرر الناتج عن استخدام المجفف على الشعر فقط، بل يمتد إلى فروة الرأس أيضًا، فالحرارة المرتفعة تسبب تهيجا وجفافا في فروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور القشرة.

نصائح لتقليل أضرار المجفف

لتقليل الأضرار الناتجة عن استخدام المجفف، توصي الدكتورة صوفيا باتباع النصائح التالية:

ترك الشعر يجف بشكل طبيعي قدر الإمكان.

استخدام درجة حرارة منخفضة.

الحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سم بين المجفف والشعر لتجنب تعرض الشعر لحرارة شديدة.

تجنب التجفيف المفرط.

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