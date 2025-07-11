كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري خلال الفترة الحالية عن أرخص الخيارات السيدان المجمعة محليًا بالسوق المصري والتي تباع بأسعار اقتصادية ومناسبة.

ويضم التقرير التالي أرخص الخيارات المتاحة بمصر والمجمعة محليًا بالسوق المحلي، وتبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه خلال شهر يوليو الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات السيدان المجمعة محليًا بالسوق المصري:

بروتون ساجا

تباع ساجا 2025 المجمعة محليًا هي أرخص بمصر، وسعرها رسمي 670 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا الجديدة موديل 2026 في مصر من فئتين الأولى بسعر 765 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2026 في مصر من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال،و 735 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 810 ألف جنيه.

زودت صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س... سيارة فاخرة جديدة بقوة 523 حصان.. كشفت لينك آند كو عن الصور الأولى لـ 10 EM-P، وهي النسخة الهجينة القابلة للشحن الخارجي من Z10 BEV.

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