"صنفرة ورغوة".. خطوات بسيطة للعناية بفرش السيارة الجلد

برلين - (د ب أ):

يضفي الفرش الجلدي لمسة أناقة وفخامة على المقصورة الداخلية للسيارة، إلا أنه يتقادم مع مرور الوقت، ما يفقده بريقه، الأمر الذي يستلزم العناية به جيدًا لاستعادة رونقه.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو بيلد" أن الفرش الجلدي تظهر عليه آثار الزمن مع مرور الوقت، بالإضافة إلى تأثره بالأشعة فوق البنفسجية الضارة، فضلا عن الأضرار الناتجة عن تعرضها للأكل والشراب داخل السيارة، وهو ما يظهر في شكل تغير في اللون وشقوق.

منظفات الرغوة

وأوضحت المجلة الألمانية أن العناية بالفرش الجلدي تبدأ بالتنظيف بواسطة منظفات الرغوة المخصصة للعناية بالفرش الجلدي، مع مراعاة أن يتم تطبيقها على الفرشاة وليس على الجلد مباشرة.

وبعد ذلك يتم تطبيق مزيل الدهون، وذلك ليلتصق اللون الجديد بالجلد دون وجود طبقة حائلة، ويمكن تجاوز هذه الخطوة عند عدم الحاجة لتجديد لون الفرش الجلدي.

صنفرة الفرش الجلدي

وبعد ذلك، تتم صنفرة الفرش الجلدي بصنفرة متخصصة، ثم تتم إزالة البقايا بقطعة قماش مبللة. وبعد ذلك يتم تحضير اللون المناسب، ثم يتم تطبيقه على الجلد بواسطة مسدس الرش الخاص بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ثم يتم الانتقال لمرحلة التجفيف، والتي تتم بمساعدة مجفف هواء ساخن.

وبعد ذلك تتم عملية تشحيم الجلد بمادة متخصصة لمنح الجسم بريقا خفيفا ولمعانا مطفأ.

وأشار الخبراء إلى أن المقود المتضرر في أجزائه الجلدية يتطلب المزيد من الجهد وأعمال العناية والترميم، كما أن درجة لونه في الغالب تختلف عن باقي التجهيزات الجلدية في السيارة غالبا، وهو ما يتم مراعاته عند اختيار درجات اللون الجديد.

اقرأ أيضًا:

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025