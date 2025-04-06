عاصفة ترابية تضرب مصر| كيف تقود سيارتك بأمان في هذه الأجواء؟

القاهرة - (مصراوي):

حذرت الهيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئ وعواصف ترابية من المتوقع أن تضرب عددًا من مدن ومحافظات مصر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان، إنه بدءًا من الأحد، تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتكون عاصفة على بعض المناطق في فترات متقطعة.

ويرصد التقرير التالي مجموعة من الخطوات التي ينصح باتباعها قبل وأثناء القيادة اضطراريًا في الأجواء العاصفة لتفادي الحوادث:

فحص الإطارات

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

إضاءة المصابيح

شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

التوقف المفاجئ

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

الانشغال بغير الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

غلق زجاج السيارة

احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

مساحات الزجاج

تأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

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