"حتى لو حالتها جيدة".. تحذير من استخدام الإطارات بعد هذه المدة

برلين - (د ب أ):

شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة تغيير إطارات السيارات إذا كان عمرها يزيد على 10 سنوات على أقصى تقدير، وذلك بغض النظر عن حالتها العامة وتوافر عمق مداس كاف حفاظا على سلامة وأمان القيادة.

وأضاف الخبراء الألمان أنه إذا كان عمر الإطارات يتراوح من خمس إلى ست سنوات، فمن الأفضل أن يقوم متخصصون بفحص ما إذا كان المطاط لا يزال في حالة جيدة.

الإطارات الجديدة

وتسري هذه القاعدة على الإطارات الجديدة أيضا؛ نظرا لأن الإطارات تتقادم حتى مع قلة الاستخدام أو عدم الاستخدام على الإطلاق، وذلك بسبب العمليات الفيزيائية والكيميائية مثل تأثيرات الطقس كالأشعة فوق البنفسجية والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.

لذا ينبغي عند شراء إطارات جديدة اختيار الإطارات، التي تم تصنيعها منذ ما لا يزيد عن 18 إلى 24 شهرا فقط، وذلك كي تتمتع بعمر افتراضي طويل.

رقم DOT

ويمكن الاستدلال على عمر الإطار من خلال رقم DOT، وهو رقم مكون من أربعة أعداد ويوجد على الجدار الجانبي للإطار، وهو يشير إلى أسبوع التقويم وسنة التصنيع.

على سبيل المثال، يعني الرقم 4024 أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع التقويمي الأربعين من العام 2024.

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