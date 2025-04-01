بعد هذه المسافة يجب فحص ممتص الصدمات بالسيارة لتفادي الحوادث

برلين - (د ب أ):

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن ممتصات الصدمات المعيبة في مجموعة التعليق "العفشة" الخاصة بالسيارة تهدد سلامة القيادة.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن ممتصات الصدمات المعيبة تتسبب في زيادة مسافة الفرملة بنسبة تصل إلى 20٪، وهو ما قد يتسبب في وقوع حوادث شديدة عند عمليات الفرملة الاضطرارية، كما يزيد خطر الانزلاق أو الانحراف؛ نظرا لأن العجلات قد تفقد الاتصال بالطريق.

ويضاف إلى هذه المخاطر دخول السيارة في خطر الانزلاق المائي على السرعات الأقل، كما يحدث خلل في أنظمة الأمان ABS وESP نتيجة لقلة ثبات وتشبث العجلات بأرضية الطريق.

كما تتسبب ممتصات الصدمات المعيبة في زيادة تآكل الإطارات ومكونات هامة أخرى مثل الفرامل أو محامل العجلات، وهو ما يتطلب إصلاحات لاحقة باهظة الثمن.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب الممتصات المعيبة في إطالة زمن ردة الفعل لقائد السيارة وعدم استجابة السيارة بالشكل المطلوب، كما تؤثر بالسلب على التوجيه وتجعل السيارة أقل مقاومة للرياح المتقاطعة، والتي يمكن أن تخرجها عن الطريق.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينصح خبراء الهيئة الألمانية بفحص ممتصات الصدمات بشكل منتظم وفي مراكز متخصصة، ويفضل أن يكون ذلك بشكل سنوي أو بعد قطع مسافة تبلغ 60.000 كلم.

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