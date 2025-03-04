5 مواقف قاتلة قد تواجه سائق الدراجة النارية على الطرق.. احذرها

برلين - (د ب أ):

قد يتعرض قائد الدراجة النارية لبعض مواقف القيادة الخطرة، والتي تهدد سلامة القيادة وبعضها يكون قاتلًا، وبخاصة عند القيادة في وسط السيارات.

ويرصد خبراء سلامة الطرق أبرز 5 مواقف يكون فيها سائق الدراجة النارية أكثر عرضة للخطر؛ ويمكن التعرف عليها من خلال الآتي:

النقطة العمياء

أوضح معهد سلامة قيادة الدراجات النارية بألمانيا أن المشكلة الأكبر، التي تواجه قائد الدراجة النارية، هي الحجم الصغير للدراجة وعدم ملاحظة مستخدمي الطريق الآخرين لها، مما قد يتسبب في وقوع حوادث بسبب وجودها في النقطة العمياء وعدم رؤية قائد السيارة لقائد الدراجة النارية في المرآة.

وهنا ينصح الخبراء الألمان قائد الدراجة النارية بأن يكون على استعداد دائم للكبح، وأن يراقب الطريق بنظرة أكثر شمولا، مع عدم التواجد في المنطقة العمياء لأي سيارة قدر الإمكان.

الفرملة في الوضع المائل

يتعين على قائد الدراجة النارية توخي الحذر عند عمليات الفرملة لدى ميل الدراجة النارية، تفاديا للسقوط بالدراجة، لا سيما إذا لم تكن الدراجة مجهزة بنظام ABS للمنعطفات.

التقدير الخاطئ للانعطاف

يعتبر التوجيه البصري هو العامل الحاسم عند الانعطاف؛ حيث يجب أن ينظر قائد الدراجة دائما في الاتجاه، الذي يقود فيه، وبقدر الإمكان مع المنحنى.

ويُنصح عند اختيار نصف قطر المنحنى بشكل غير صحيح بالعودة للمسار الصحيح بحركة انسيابية ولطيفة.

الفرامل الاضطرارية

تظهر ميزة ABS بشكل خاص عند إجراء عملية الفرملة الاضطرارية للدراجة، والذي يضمن سلوك قيادة ثابت أثناء عملية الفرملة، ومن المهم هنا ردة الفعل السريعة.

وللاستعداد الدائم لعملية الفرملة يوضع إصبعان بشكل دائم على رافعة الفرملة الأمامية.

أما في الدراجات غير المجهزة بنظام ABS فيكون هناك خطر الإفراط في عملية الفرملة، وكذلك انغلاق العجلات، وهو ما قد يتسبب في السقوط.

ومن الضروري هنا إجراء عملية الفرملة حتى حد الانغلاق، مع الحفاظ على استقرار الدراجة في الوقت ذاته.

مناورات التفادي

عند القيادة لابد من توقع مسارات التفادي بشكل مستمر، وذلك للتمكن عند مناورات الفرملة الكاملة من التفادي بشكل صحيح.

وتظهر ميزة الموديلات المجهزة بنظام ABS في مناورات التفادي بشكل خاص، حتى عند إجراء عمليات الفرملة الكاملة، وهنا يجب أن يكون اتجاه النظر في اتجاه الحارة الخالية، وليس على العقبة أو العائق.

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