تحذير من استخدام هذه الإطارات بالسيارات.. تسبب حوادث قاتلة

برلين - (د ب أ):

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارة بإطارات قديمة أو يقل عمق المداس بها؛ حيث إنها تهدد سلامة وأمان القيادة.

وأوضح خبراء الهيئة أن الإطارات تعد المكون الأول المسؤول عن ثبات السيارة على الطريق، لا سيما من حيث مناورات الفرملة الشديدة وطول مسافة الفرملة وثبات السيارة والتحكم بها على الطرق الزلقة.

عمق مداس الإطارات

لذا أوصى الخبراء بفحص عمق مداس الإطار بشكل منتظم، وذلك بمساعدة قطعة نقود معدنية؛ حيث ينبغي ألا يقل عمق المداس عن 1.6 ملم.

كما أن بعض الإطارات تحتوي على مؤشر يشير إلى مدى استهلاك وتآكل الإطار، والتي لا يجوز تجاوزه، ويُفضل استبدال الإطار قبل الوصول إليه.

عمر الإطار وظروف البيئة

وبالإضافة إلى عمق المداس، يمكن أن يتأثر الإطار بمرور السنين عليه أو الوقوف لفترات طويلة بحيث يتشوه شكله أو يتأثر بضوء الشمس القوي أو التخزين غير الصحيح بشكل كبير؛ فعوامل مثل الأوزون والحرارة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية تؤثر بشكل كبير على مكوناته بحيث يصبح متهالكا ومتصدعا، وهو ما يستلزم استبداله.

وهنا ينبغي تخزين الإطارات غير المستخدمة لفترة طويلة بشكل صحيح، وذلك في مكان بارد وجاف وغير معرض لأشعة الشمس، ويمكن استخدام الإطار المخزن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لكن ينبغي عدم شراء أو استخدام الإطار، الذي مر على صنعه 8 سنوات، وهو الحد الأقصى لعمر الإطار بغض النظر عن حالته وعمق مداسه.

وأشار الخبراء إلى أنه يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة مما يعرف بكود DOT على جانبي الإطار، على سبيل المثال (4222) تعني أنه تم إنتاج هذا الإطار في الأسبوع 22 من عام 4202.

وأوصى الخبراء بفحص هواء الإطارات بشكل منتظم، ويفضل أن يكون بعد كل مرتين من التزود بالوقود، مع مراعاة حمولة السيارة. ويراعى زيادة ضغط هواء الإطارات الأربعة عند التحميل الكامل للسيارة قبل رحلات الإجازات على سبيل المثال.

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