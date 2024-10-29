تحذير من مواد خطرة في مقاعد الأطفال بالسيارات

برلين - (د ب أ):

حذر نادي السيارات ADAC بألمانيا من وجود مواد خطرة في بعض مقاعد الأطفال بالسيارة، وذلك بعدما قام بإجراء اختبار شمل 17 موديلا.

وأوضح الخبراء الألمان أن بعض مقاعد الأطفال بالسيارة تحتوي على مادة "الفورمالديهايد"، والتي يُشتبه في أنها مادة مسببة للسرطان.

ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج الاختبار أن معظم المقاعد تلبي المتطلبات في الفئات الفردية.

وقد حصل الموديل Thule Maple + Alfi Base على تقييمات إيجابية فيما يخص السلامة والراحة، كما أنه يدعم نظام isofix للتثبيت الآمن والمستقر في السيارة، مع مسند ظهر قابل للتعديل.

وفي المركز التالي جاء الموديل Doona i + Doona i Isofix Base بأمان عال وبيئة عمل جيدة، فضلا عن إطار مدمج يتيح استخدم المقعد كعربة للأطفال.

وبالنسبة لمقاعد الأطفال الأكبر سنا، توصلت نتائج الاختبار إلى أن المقعد Beyond + Beyond Base المناسب للأطفال حتى سن السابعة، والذي يتم تركيبه عكس اتجاه السير، يوفر حماية ممتازة لرأس ورقبة الطفل في حالة التصادم الأمامي.

وبشكل عام، ينصح باصطحاب الطفل في مقعد خاص به في السيارة حتى عمر 12 سنة أو حتى طول 1.50 متر، وذلك للحفاظ على سلامته أثناء القيادة.

كما يُنصح باصطحاب الأطفال حتى عمر سنتين في مقعد الطفل الموجه للخلف (مركب عكس اتجاه السير)، مع مراعاة عدم تثبيته على مقعد الراكب الأمامي مع وسادة هوائية نشطة.

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