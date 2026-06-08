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تقدم شركة مان دريم، الوكيل المحلي لعلامة بي واي دي في السوق المصري، مجموعة واسعة من الطرازات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي خلال يونيو الجاري بالسوق المصري، والتي تغطي العديد من الفئات المختلفة بداية من السيارات الهاتشباك المدمجة وحتى سيارات الـSUV والبيك أب متعددة الاستخدامات.

وتعكس تشكيلة بي واي دي الجديدة توجه العلامة الصينية نحو تعزيز حضورها في السوق المصري من خلال تقديم أحدث تقنيات التنقل الكهربائي والهجين، مع التركيز على مدى القيادة الطويل، وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب أنظمة الأمان المتطورة وتجهيزات الراحة الحديثة.

أسعار سيارات بي واي دي الجديدة بالسوق المصري:

بي واي دي دولفين Surf EV

تتوفر السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

تعتمد بي واي دي Dolphin Surf على بطارية ليثيوم أيون سعة 38.88 كيلوواط/ساعة مع محرك كهربائي بقوة 75 حصانًا، وتدعم الشحن المنزلي Type 2 AC والشحن السريع CCS الذي يمكنه شحن البطارية خلال 30 دقيقة.

وتستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر في ظروف القيادة العادية، بينما ينخفض المدى إلى 220 كيلومترًا على الطرق السريعة في الطقس البارد، وتبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترًا في الساعة.

وتولي الشركة المصنعة أهمية كبيرة لسلامة الركاب، حيث زودت Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة الأمان المتقدمة تشمل نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالة التصادم.

بي واي دي سيليون 6

تقدم سيليون 6 EV الكهربائية موديل 2026 بسعر رسمي 1,699,900 جنيه.

أما بي واي دي سيليون 6 DM-i تتوفر بأسعار تبدأ من 1,899,900 جنيه للفئة Ultra، في حين تباع الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury بسعر 2,099,900 جنيه.

وتعتمد BYD Sealion 6 DM-i على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي توفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1000 كيلومتر، مع مدى كهربائي يبلغ 80 كيلومترًا في وضع القيادة الكهربائي EV.

وتولد منظومة الحركة قوة إجمالية تصل إلى 260 حصانًا، كما تحصل السيارة على مجموعة من التجهيزات الفاخرة تشمل سقفًا بانوراميًا، وشنطة خلفية كهربائية، وإضاءة داخلية Ambient Lighting.

بي واي دي ATTO 8

تقدم BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

وتعتمد السيارة على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر.

وتوفر السيارة مدى قيادة إجماليًا يتجاوز 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى كهربائي يقارب 100 كيلومتر، ما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر مرونة كبيرة في الاستخدام اليومي.

وعلى صعيد الأمان، زودت السيارة بحزمة متكاملة تشمل 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى هيكل عالي الصلابة وأنظمة تعليق متطورة توفر توازنًا بين الراحة والثبات على الطرق المختلفة.

بي واي دي سيليون 5 DM-i

تقدم سيليون 5 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 1,399,900 جنيه للفئة الأولى Ultra، بينما تقدم الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 1,649,900 جنيه.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة Plug-in Hybrid DM-i تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بإجمالي قوة يصل إلى نحو 212 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي موجه للعجلات الأمامية.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 7.7 إلى 8.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 170 كم/س.

وحصلت السيارة على باقة متطورة من أنظمة الأمان تشمل فرامل ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، إلى جانب وسائد هوائية متعددة تصل إلى 7 وسائد هوائية في بعض الفئات.

كما تتوفر بأنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

بي واي دي شارك 6

تقدم السيارة Shark 6 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات هي Luxury بسعر رسمي 3,359,900 جنيه.

وتأتي Shark 6 بقوة إجمالية تصل إلى 431 حصانًا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، بما يعكس الأداء الديناميكي الذي تقدمه السيارة على الطرق المختلفة.

كما توفر Shark 6 دعم الشحن السريع DC من 30% إلى 80% خلال 25 دقيقة، مع بطارية بسعة 29.6 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط وDC بقدرة 40 كيلوواط.

وتزود السيارة بمنظومة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق تشمل 6 وسائد هوائية، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب أنظمة Full ADAS، والتحذير من التصادم، والكبح التلقائي AEB، ونظام Adaptive Cruise Control.

بي واي دي M9 DM-i

تقدم السيارة الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 3,299,900 جنيه للفئة الأولى Ultra، بينما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 3,849,900 جنيه.

وتعتمد BYD M9 على الجيل الخامس من منظومة BYD DM-i الهجينة، والتي تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي بإجمالي قوة يصل إلى 300 حصان حسب الفئة.

كما تعتمد السيارة على بطاريات Blade LFP بمدى كهربائي يتراوح بين 100 و218 كيلومترًا، بينما يتجاوز مدى القيادة الإجمالي 1000 كيلومتر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 8 ثوانٍ.

وحصلت السيارة على باقة متطورة من أنظمة الأمان تشمل منظومة القيادة الذكية God’s Eye، وأنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتوقف التلقائي، بالإضافة إلى إمكانية تزويد بعض الفئات برادار LiDAR لدعم القيادة شبه الذاتية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

بي واي دي TI7 DM-i

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2,349,000 جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2,799,000 جنيه.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو وبطارية BYD Blade Battery بسعة 26.6 كيلوواط/ساعة، مع خزان وقود سعة 60 لترًا، بما يوفر مدى قيادة إجماليًا يتجاوز 1000 كيلومتر.

وتصل القوة الإجمالية في نسخة الدفع الأمامي إلى 275 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثانية، فيما يبلغ المدى الكهربائي 105 كيلومترات وفق معيار WLTP، ويصل متوسط استهلاك الوقود إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما الفئة الثانية المزودة بنظام الدفع الكلي AWD فتولد قوة إجمالية تصل إلى 485 حصانًا وعزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية.

ويبلغ المدى الكهربائي للفئة الأعلى 80 كيلومترًا وفق معيار WLTP، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر، كما تحصل على نظام تعليق ذكي متكيف يعزز الثبات والراحة، ومساحة تخزين خلفية تبلغ 522 لترًا ترتفع إلى 970 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.