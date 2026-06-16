إعلان

منافسة الكهرباء.. جيلي جالاكسي EX2 في مواجهة بي واي دي دولفين

كتب : رأفت العربي

01:19 م 16/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    جيلي جالاكسي EX2
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين 2026
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 15 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد كل من جيلي جالاكسي EX2 وبي واي دي دولفين (Dolphin Surf) من أبرز السيارات الكهربائية الاقتصادية المتاحة في السوق المصري.

تتفوق سيارة جيلي على منافستها من بي واي دي في الأداء الرياضي والمدى الأكبر قليلاً، بينما تتميز دولفين بنظام تقسيط مرن للبطارية.

تتوفر جيلي جالاكسي EX2 الجديدة بأسعار تبدأ من 749 ألف جنيه، بينما تطرح بي واي دي دولفين Surf بسعر رسمي يبلغ 949 ألف جنيه مع عروض تقسيط لسعر البطارية.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية لمواصفات وأسعار جيلي جالاكسي EX2 وبي واي دي دولفين Surf بمصر:

الأسعار وأنظمة الدفع في مصر

جيلي جالاكسي EX2

تتوفر بفئتين؛ الأولى PRO بسعر 749.900 جنيه، والفئة الثانية MAX بسعر 849.900 جنيه.

بي واي دي دولفين (Dolphin Surf)

تقدم بفئة واحدة بسعر رسمي 949.900 جنيه، مع إمكانية دفع جزء من ثمن السيارة وتقسيط قيمة البطارية على 8 سنوات.

الأداء والمدى

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على محرك كهربائي يمنح السيارة مدى سير يتراوح بين 325 كم و395 كم للشحنة الواحدة (حسب الفئة).

وتتسارع سيارة جيلي من 0 إلى 50 كم/س في 4.6 ثانية بسرعة قصوى 130 كم/س.

أما بي واي دي دولفين تعتمد على بطارية بسعة 38.88 كيلوواط تولد قوة 75 حصانًا.

توفر مدى سير يبلغ 300 كم في القيادة العادية، وتدعم الشحن السريع خلال 30 دقيقة.

الأبعاد والأنظمة الذكية

تتميز جيلي جالاكسي EX2 بنصف قطر دوران صغير (4.95 متر) ونظام تعليق خلفي يعزز الثبات في شوارع المدينة الضيقة.

في المقابل تأتي بي واي دي دولفين بشاشة لمس دوارة مقاس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع أنظمة أمان متقدمة تشمل الفرامل المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا:

رينو كارديان.. أرخص سيارة كروس أوفر أوروبية "زيرو" في السوق المصري

شانجان CS55 Plus تتصدر مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال مايو 2026

تعاون مصري صيني لتجميع سيارات ROX محليًا باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه

أسعار السيارات جيلي بي واي دي السيارات الكهربائية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
رياضة محلية

أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
مكبلة بالحبال ومثبتة بحجر.. العثور على جثة مجهولة في ترعة المريوطية
حوادث وقضايا

مكبلة بالحبال ومثبتة بحجر.. العثور على جثة مجهولة في ترعة المريوطية

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
الأزهر

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى
أخبار المحافظات

ماذا قالت أطباء الإسكندرية بشأن أنباء الانتهاكات داخل قسم النساء بمستشفى

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي