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تعد كل من جيلي جالاكسي EX2 وبي واي دي دولفين (Dolphin Surf) من أبرز السيارات الكهربائية الاقتصادية المتاحة في السوق المصري.

تتفوق سيارة جيلي على منافستها من بي واي دي في الأداء الرياضي والمدى الأكبر قليلاً، بينما تتميز دولفين بنظام تقسيط مرن للبطارية.

تتوفر جيلي جالاكسي EX2 الجديدة بأسعار تبدأ من 749 ألف جنيه، بينما تطرح بي واي دي دولفين Surf بسعر رسمي يبلغ 949 ألف جنيه مع عروض تقسيط لسعر البطارية.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية لمواصفات وأسعار جيلي جالاكسي EX2 وبي واي دي دولفين Surf بمصر:

الأسعار وأنظمة الدفع في مصر

جيلي جالاكسي EX2

تتوفر بفئتين؛ الأولى PRO بسعر 749.900 جنيه، والفئة الثانية MAX بسعر 849.900 جنيه.

بي واي دي دولفين (Dolphin Surf)

تقدم بفئة واحدة بسعر رسمي 949.900 جنيه، مع إمكانية دفع جزء من ثمن السيارة وتقسيط قيمة البطارية على 8 سنوات.

الأداء والمدى

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على محرك كهربائي يمنح السيارة مدى سير يتراوح بين 325 كم و395 كم للشحنة الواحدة (حسب الفئة).

وتتسارع سيارة جيلي من 0 إلى 50 كم/س في 4.6 ثانية بسرعة قصوى 130 كم/س.

أما بي واي دي دولفين تعتمد على بطارية بسعة 38.88 كيلوواط تولد قوة 75 حصانًا.

توفر مدى سير يبلغ 300 كم في القيادة العادية، وتدعم الشحن السريع خلال 30 دقيقة.

الأبعاد والأنظمة الذكية

تتميز جيلي جالاكسي EX2 بنصف قطر دوران صغير (4.95 متر) ونظام تعليق خلفي يعزز الثبات في شوارع المدينة الضيقة.

في المقابل تأتي بي واي دي دولفين بشاشة لمس دوارة مقاس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع أنظمة أمان متقدمة تشمل الفرامل المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

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