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في يونيو.. انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة بمصر حتى 1.4 مليون جنيه

أعلنت مجموعة قصراوي، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جاك التجارية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة JS2 كروس أوفر الخدمية موديل 2026 في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

أسعار جاك JS2 الجديدة في مصر

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ارتفعت أسعار جاك JS2 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كروس أوفر جديدة في مصر بقيمة 40.000 جنيه، وبذلك أصبح سعرها الجديد 800.000 جنيه بدلًا من 760.000 جنيه.

أبعاد جاك JS2

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

محرك جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تجهيزات جاك JS2

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

أنظمة أمان وسلامة JS2

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

أسعار جاك JS2

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة من التجيهزات بعد إرتفاع أسعارها ليصبح سعرها الرسمي 800 ألف جنيه بدلًا من 759 ألف جنيه سابقأ.

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