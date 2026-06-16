كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن البيك أب L200 الجديدة خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة العين السخنة، ضمن استعراض أحدث طرازات العلامة بالسوق المحلي.

وظهرت السيارة L200 بجيلها الجديد بتصميم أكثر قوة وصلابة مقارنة بالجيل السابق، مع تطويرات كبيرة في الشاسيه وأنظمة القيادة والتكنولوجيا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة اليابانية أن L200 ستتوفر لعملاء السوق المصري من خلال نظام الطلب المسبق، دون الإعلان عن الأسعار الرسمية حتى الآن.

مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة في مصر:

محرك ميتسوبيشي L200

تعتمد ميتسوبيشي L200 الجديدة على محرك ديزل تيربو سعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع رباعي.

قدرات تحميل وسحب مخصصة للأعمال

تم تطوير L200 الجديدة لتلبية احتياجات الاستخدام التجاري والشخصي، حيث تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 3.1 طن تقريبًا، ما يجعلها مناسبة لنقل المقطورات والمعدات الثقيلة.

نظام دفع رباعي متطور

تأتي السيارة بمنظومة الدفع الرباعي Super Select 4WD-II التي تتيح الاختيار بين عدة أوضاع للقيادة بحسب طبيعة الطريق، سواء على الأسفلت أو الرمال أو الطرق الصخرية والطينية.

أبعاد أكبر ومساحة عملية

تأتي ميتسوبيشي L200 الجديدة بطول يصل إلى 5.32 متر وعرض 1.865 متر وارتفاع 1.795 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.13 متر، كما يبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 228 مم.

تجهيزات تقنية حديثة

حصلت البيك أب اليابانية على مجموعة من التجهيزات الحديثة تشمل مصابيح LED أمامية، وحساسات إضاءة وأمطار، ومرايا كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه وأنظمة اتصال حديثة بحسب الفئة.

منظومة أمان متطورة

تزود L200 الجديدة بعدد من أنظمة السلامة تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج التحكم الإلكتروني بالثبات ESP، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات وعدد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة وفقًا للفئة.

شاسيه جديد أكثر صلابة

اعتمدت ميتسوبيشي في الجيل الجديد من L200 على شاسيه Ladder Frame جديد تم تطويره بالكامل لزيادة الصلابة وتحسين مستويات الراحة والثبات، مع نظام تعليق أمامي مستقل وخلفي يعتمد على النوابض الورقية المخصصة لتحمل الأحمال الثقيلة.

وتستهدف السيارة العملاء الباحثين عن بيك أب تجمع بين الاعتمادية والقدرات العملية للاستخدام اليومي أو التجاري، مع إمكانيات قوية للقيادة خارج الطرق الممهدة.

ميتسوبيشي L200 بنظام الطلب المسبق في مصر

وأكدت شركة دايموند موتورز أن ميتسوبيشي L200 الجديدة ستتوفر في السوق المصري من خلال نظام الطلب المسبق، دون الكشف عن أسعارها الرسمية أو الفئات النهائية المقرر طرحها.

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