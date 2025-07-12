تعرف على كيفية إزالة صمغ الأشجار من طلاء السيارة

برلين - (د ب أ):

يعد الصمغ، الذي تفرزه الأشجار، أحد أكثر الاتساخات إزعاجا لأصحاب السيارات، خاصة عند ركن السيارة تحت الأشجار في المساء، لتكون النتيجة في صباح اليوم التالي سطحا لزجا ومزعجا على الطلاء.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن الأشجار تفرز صمغا يصعب إزالته بعد جفافه، مشيرة إلى أن فضلات حشرات المن المنتشرة على الأشجار في الصيف قد تكون سببا لتكوّن طبقة لزجة على الطلاء.

وبشكل عام، لا يعتبر الصمغ خطرا فوريا على الطلاء النظيف والمحفوظ جيدا، بعكس فضلات الطيور الحمضية. ولكن كلما طالت مدة بقاء الصمغ على السطح، أصبح أكثر صلابة وصعوبة في الإزالة، مما يزيد خطر ترك خدوش دائمة أو بقع متآكلة على الطلاء، خاصة في السيارات القديمة أو ذات الطلاء المتشقق.

وبالنسبة لفضلات الحشرات، فإن خطرها يكمن في احتوائها على نسبة عالية من السكر، الذي يجذب الفطريات. ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس، يمكن أن تتفاعل هذه الفطريات مع الطلاء وتؤدي إلى أضرار دائمة.

خطوات إزالة الصمغ

غسيل أولي: ينبغي البدء بإجراء غسيل أولي باستخدام جهاز ضغط المياه في المغسلة، لتسهيل تحديد أماكن البقع الأخرى.

إزالة الصمغ الطري: إذا كانت البقع لا تزال لزجة، يمكن استخدام ماء ساخن وصابون مع قطعة قماش نظيفة لمسحها بلطف. ويفضّل شطف القماش بشكل متكرر لتفادي إعادة توزيع الصمغ.

حماية الطلاء: بعد التنظيف، يُستحسن إعادة معالجة الطلاء بمادة عازلة مثل الشمع لحمايته من العوامل الخارجية.

إزالة البقع الجافة: يُنصح بارتداء قفازات ونظارات واقية عند استخدام منظفات قوية. ويساعد الغسل المبدئي على إزالة الشوائب الصلبة، التي قد تسبب خدوشا أثناء التنظيف. وبعد تنظيف السطح، يتم رش المنطقة المتأثرة بمنظف خاص لإزالة الصمغ، والذي يتم العثور عليه في المتاجر المتخصصة.

ويجب ترك المنظف لبعض الوقت وفقا لتعليمات المنتج حتى يتمكن من تفكيك الصمغ، ثم تتم إزالة البقعة باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة، ثم يتم مسح البقعة بلطف، وبعد ذلك يتم الشطف بالماء لإزالة أي بقايا متبقية من المنظف أو الصمغ. وبعد ذلك يتم استخدام ملمع طلاء لإعادة اللمعان في حال كانت البقعة قديمة، مع إعادة وضع طبقة الحماية النهائية.

الوقاية خير من العلاج

ولأن الوقاية خير من العلاج، ينصح الخبراء الألمان بعدم ركن السيارة أسفل الأشجار، التي تفرز هذه المادة الراتينجية أو تغطية السيارة بغطاء خارجي، فضلا عن استخدام مادة مانعة عازلة للطلاء.