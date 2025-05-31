القاهرة- (مصراوي):

وقعت شركة جي بي أوتو، إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مذكرة تفاهم مع شركة فولفو للحافلات، لتعزيز التعاون في تصدير حافلات فولفو من مصر للمنطقة.

وتمثل هذه الاتفاقية، بحسب بيان، خطوة فارقة نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة، حيث تركز على توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة التصدير، والاستثمار في تقنيات صناعية متطورة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

شهدت فعالية التوقيع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولى الإنمائى السويدى، بنجامين دوسا، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وشددت الحكومتان المصرية والسويدية على الأهمية الاستراتيجية لمصر كمركز محوري للتجارة في المنطقة، وكذا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والصناعة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام.

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية جي بي أوتو للارتقاء بمنظومتها التصنيعية وتعزيز تواجدها في أسواق التصدير، من خلال خطة استثمارية لتحديث منشآتها الخاصة بتصنيع الحافلات في منطقة العين السخنة بمصر.

وتعمل شركة فولفو للحافلات على دعم هذا التوجه عبر تقديم الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب توفير الدعم المستمر لتحسين الكفاءة الإنتاجية، ورفع معايير الجودة، والاعتماد على مواد مستدامة وموثوقة المصدر.

وقال كريم جداس، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي بي أوتو :"يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة فولفو للحافلات لتشمل أسواق التصدير، وهو ما يعكس التزام جي بي أوتو بتقديم حافلات عالية الجودة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في القطاع.

وأضاف جداس خلال كلمته على هامش حفل توقيع الاتفاقية أن غبور بدأت خلال عام 2024 في تنفيذ خطة استثمارية تركز على دمج أحدث التقنيات الصناعية بهدف الارتقاء بأداء منتجاتنا من حيث التصميم والمتانة والسلامة، إلى جانب الحد من الأثر البيئي.

من جانبه قال بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولى الإنمائى السويدى إن مصر تلعب دورًا محوريًا كمركز رئيسي للتجارة بين السويد والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح دوسا أن الشراكة بين شركة فولفو للحافلات وجي بي أوتو تعكس التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، ودفع عجلة النمو في المنطقة.

بدوره قال دان بيترسون، نائب الرئيس الأعلى في شركة فولفو للحافلات إن هذه الشراكة تهدف إلى توسيع تواجدنا في المنطقة، من خلال دمج معايير الاستدامة في مختلف جوانب العمل.

وأضاف بيترسون أن التعاون مع جي بي أوتو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج ودعم خطط التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن هذا التوجه يتماشى تمامًا مع رؤيتنا طويلة المدى لتوفير حلول تتكيف مع متطلبات كل سوق وتمنح عملاءنا قيمة مضافة حقيقية والعمل مع شركاء يمكنهم تطوير حلول إنتاجية تتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية وأسواق التصدير. "

يذكر أن الشراكة بين فولفو وجي بي أوتو ممتدة منذ عام 1998، ونجحت خلال تلك الفترة الشركة المصرية في تصدير حافلات فولفو إلى العديد من دول المنطقة، أبرزها الأردن، وسلطنة عُمان، والعراق، والكاميرون، والسنغال.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة امتدادًا لهذا التعاون الناجح، مع وضع أهداف واضحة ومشتركة تتمثل في تعزيز مستويات الجودة والخبرة الفنية، وتوسيع قدرات التصدير، وتطوير حلول متكاملة للنقل تعتمد على شاسيهات حافلات فولفو بمعايير عالمية.

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