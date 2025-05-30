كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح موديل 2026 من سيارتها الكروس أوفر الجديدة بالسوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات خلال مايو الجاري.

ومع طرح موديل 2026 من موكا، تدخل أوبل موكا 2026 في منافسة مباشرة مع كيا إكسيد للتشابة الكبير بين السيارتين في المواصفات والتجهيزات والأسعار، حيث أن الفارق بينهما 90 ألف جنيه.

ويرصد التقرير مقارنة شاملة من ناحية المواصفات والتسعير:

الأبعاد والمساحات

تقدم سيارة أوبل بطول 4.151 مم، عرض 1.791مم، ترتفع السيارة عن الأرض 1.534مم، وقاعدة عجلات 2.557 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 350 لترا، وتقف على عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

بينما يبلغ طول كيا XCeed الكلي 3.945 مم وعرضها 1.800 مم وارتفاع 1.495 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 426 لترًا وتصل إلى 1.394 لترًا بطي المقاعد الخلفية، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تقدم سيارة أوبل في مصر بمحرك بنزين تربو سعة 1200 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات. يولد قوة 130 حصان وعزم أقصى 230 نيوتن. متر. تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 200كم/س، تستهلك في المتوسط 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كم.

فيما تقدم XCeed بمحرك T-GDi 1500 سي سي بقوة 160 حصانًا عند 5.500 RPM وعزم دوران 253 نيوتن متر عند 1.500 RPM، تستهلك السيارة في المتوسط 6.1 لتر لكل 100 كم وسعة خزان الوقود 50 لتر، و تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.2 ثانية مع ناقل حركة Dual Clutch Automatic بـ7 سرعات.

السلامة والأمان

تمتلك أوبل موكا عددًا كبيرًا من أنظمة الأمان الذكية والمتطورة تشمل، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، خاصية الحفاظ على المسار، نظام التعرف على الإشارات المرورية، بالإضافة إلى أنظمة الأمان التقليدية التي تشمل 8 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التوازن الإلكتروني ESP مع نظام التحكم في الجر TC

فيما تتوفر جميع فئات XCeed بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية، وتمتلك السيارة نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor.

التجهيزات والكماليات

تمتلك مقصورة موكا شاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو Apple CarPlay و Android Auto ، شاشة معلومات أمام السائق قياس 12 بوصة، نظام التعرف على الصوت، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

زودت كيا XCeed بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية.

الأسعار والفئات

تقدم كيا إكسيد كروس أوفر 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها مليون و600 ألف جنيه.

تتوفر موكا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و490 ألف جنيه.

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