للمقبلين على الشراء.. قائمة بأسعار سيارات إكس بينج الكهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة "راية أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة إكسبينج في مصر، 3 سيارات كهربائية جديدة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري تبدأ أسعارها من مليون و390 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات إكس بينج الكهربائية الجديدة في مصر:

إكس بينج P7

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة Performance من السيارة الصينية تأتي بمحرك إضافي بقوة 473 حصان وعزم 757 نيوتن.متر، وتتمكن السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثوان، بسرعة القصوى 200 كم/س.

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية بعددا من أنظمة السلامة والأمان والمتطورة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وخلفية، وجانبية وللرأس، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق مثل 3 رادارات في الأمام و5 كاميرات و12 مستشعر، ونظام الوقاية من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي، ونظام مساعد تغيير المسار، ومستشعر تحذير عند مغادرة مسار السير كما تنبه الركاب من حركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب، ويمكنها التوقف تلقائيًا لتجنب التصادم والركن ذاتيًا.

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من وسائل الأمان والقياسية المتطورة في مقدمتها سبعة وسائد هوائية، وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، ودعم التوازن أثناء صعود ونزول المنحدرات، وأنظمة لدعم السائق والقيادة الذاتية تحذيرات التصادم الأمامي والخلفي وحركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب و تحذير النقاط العمياء، ونظام مغادرة الحارة المرورية والتوجيه الذاتي لحفظ المسار، وإمكانية التغيير الذاتي للحارة المرورية، فضلا عن إمكانية التعرف على الإشارات المرورية، وتحذير السائق عند ملاحظتها للإرهاق.

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه، والخامسة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه.

إكسبينج G6

تأتي إكسبينج G6 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و390 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ2 مليون و590 الف جنيه.

تعتمد إكسبينج G6 الجديدة على محركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س.

تقدم السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، ما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم.

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