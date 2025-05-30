بي إم دبليو تطلق سيارتها M2 CS الكوبيه الرياضية.. تتجاوز 6 ملايين جنيه

ميونخ - (د ب أ):

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق النسخة CS الرياضية من أيقونتها M2 الكوبيه نظير سعر يبدأ من 115 ألف يورو أي مايعادل 6 مليون 440 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها M2 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر، والذي يزأر بقوة 390 كيلووات/530 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق الكوبيه الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 302 كلم/س.

ومن ناحية أخرى، تخطف السيارة M2 CS الجديدة الأنظار من خلال مظهرها مفتول العضلات، كما أنها تتمتع بالرشاقة؛ حيث يقل وزنها بمقدار نحو 30 كجم عن الموديل الأساسي، وذلك بفضل بعض أجزاء جسم السيارة المصنوعة من الكربون والعجلات المسبوكة.