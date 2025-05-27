سيارة جديدة "زيرو" بأقل من 700 ألف جنيه.. تعرف عليها

كتب - محمود امين:

تعد شيري أريزو 5 موديل السيدان العائلية المجمعة محليًا من أبرز السيارات الاقتصادية بالسوق المصري خلال عام 2025 الجاري.

وتبدأ أسعار أريزو 5 الجديدة المقدمة من جي بي أوتو، من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة التفصيلية:

تقدم سيارة شيري أريزو5 بطول 4572 مم، عرض 1825 مم، وارتفاع عن الأرض 1482 مم، قاعدة عجلات بطول 2670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

سيارة شيري تقدم بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

مقصورة اريزو 5 تأتي بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

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