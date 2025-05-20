جميل موتورز تستعد لتجميع سيارات GAC في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جميل موتورز، وشركة GAC، إحدى شركات صناعة السيارات الصينية، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق عملية تجميع السيارات بنظام (CKD) في مصر، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستتعاون جميل موتورز وGAC مع مجمع محلي وموردي مكونات لتجميع مركبات GAC في مصر.

ويمثل هذا المشروع بحسب بيان، خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المحلية.

وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى الجمع بين التميز والخبرة المحلية لجميل موتورز مع المعرفة التكنولوجية المتقدمة لـGAC وسينصب التركيز في البداية على تجميع طراز واحد من GAC، بهدف توسيع عملية التجميع على المدى الطويل وبناء مجموعة تنافسية من السيارات المتطورة التي تلبي احتياجات وتطلعات العملاء في مصر.

تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام الشركتين طويل الأمد تجاه السوق المصري والمساهمة في نموه الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك توفير فرص العمل، وتنمية المهارات التقنية، وبرامج التدريب المخطط لها للشباب المصري، كما تدعم أهداف رؤية مصر 2030.

وقالت الرئيس التنفيذي جميل موتورز، جاسمين وونج: "تمثل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة مهمة – لكل من جميل موتورز ولتعاوننا المستمر مع GAC. لقد التزمنا بالسوق المصري لما يقرب من عقدين من الزمان، ويشرفنا الآن أن نعمق التزامنا بمشروع التجميع المحلي المخطط له."

من جانبه، قال المدير العام لشركة GAC، وي هايجانج: "يمثل هذا التوقيع مرحلة جديدة في التعاون بين الطرفين، وسيجلب بلا شك منتجات ذات جودة أعلى وخدمات أكثر اهتمامًا للسوق المصري ومستخدميه. كما أنه يضع أساسًا متينًا لكلا الجانبين للاندماج بشكل أفضل مع المجتمع المحلي، وخدمة السوق المصري، والمساهمة في التنمية المحلية."

سيبدأ التعاون في هذا المشروع بإنشاء شركة مساهمة مشتركة، مع توقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وسيعمل هذا المشروع على تعزيز وبلورة أعمال جميل موتورز الحالية في مصر، بما في ذلك دورها كموزع حصري لـ GAC وتقديمها خدمات مبيعات وما بعد البيع شاملة.

اقرأ ايضاً:

رينو تطلق سيارتها أوسترال الهجينة الجديدة.. أسعار ومواصفات

خلال فصل الصيف ..كيف تتعامل مع ارتفاع حرارة السيارة ؟

للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر