MG ONE موديل 2025 الجديدة.. أقوى سيارة للعلامة الصينية بمصر

كتب - محمد جمال:

يتيح الوكيل المحلي لعلامة إم جي الصينية في السوق المصري، مجموعة متنوعة من السيارات السيدان والـSUV والكروس أوفر خلال شهر مايو الجاري.

وتعد إم جي ONE موديل 2025 الجديدة أقوى سيارة تقدمها العلامة الصينية بالسوق المصري، إذ تتوفر في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم إم جي ONE في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و380 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية من مليون و480 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي ONE التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد إم جي 1 على محرك بسعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، مما يتيح لها توليد قوة قدرها 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر. المحرك متصل بناقل حركة

CVT ونظام دفع أمامي للعجلات، مما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 8.8 ثانية.

تتمتع إم جي 1 بأبعاد متميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4581 مم، وعرضها 1871 مم، وارتفاعها الكلي 1617 مم. كما أن مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" تبلغ 336 لترًا مكعبًا.

تتمتع إم جي 1 بمجموعة شاملة من مواصفات السلامة التي توفر أعلى درجات الأمان للسائق والركاب. تتضمن هذه المواصفات:

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).نظام مراقبة الفرامل أثناء الانعطاف (CBC)، نظام التحكم في الجر (TCS).

ويتوفر أيضًا التحكم الديناميكي في السيارة (VDC)، نظام دعم الفرامل (BDW و HAZ).، تحكم في الثبات على المنحدرات (HHC)، فرامل طوارئ تلقائية (AEB)، حساسات وكاميرا خلفية.

تمتلك إم جي 1 العديد من التجهيزات التكنولوجية التي توفر تجربة قيادة مريحة وممتعة. حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة ترفيهية بحجم 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية عالية الدقة بنفس الحجم. كما تدعم السيارة تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto.

تشمل السيارة أيضًا خاصية التحكم في التكييف ثنائي الاتجاه، وجهاز تنقية الهواء، كما تأتي الفئات الأعلى من السيارة بطلاء خارجي مزدوج اللون وفتحة سقف بانورامية ونظام صوت من شركة Arkamys.

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