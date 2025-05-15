"تخفيضات وكاش باك".. سيارات تراجعت أسعارها بمصر في أول 15 يوم من مايو

كتب - محمد جمال:

أقر عدد من وكلاء العلامات التجارية بمصر تخفيضات وكاش باك على 12 طراز جديد بالسوق المصري منذ بدء شهر مايو الجاري، لاستكمال سلسلة العروض والحملات الترويجية التي تهدف لإنعاش السوق وتحريك عجلة المبيعات.

كانت قد بدأت الحملات الترويجية والتخفيضات بالسوق المصري منذ شهر رمضان الماضي، ولا زالت مستمرة حتى الآن وذلك بعد فترة كبيرة من ارتفاع الأسعار على مدار أكثر من عامين.

وتراوحت التخفيضات وعروض الكاش باك على السيارات بهذا التقرير بين 31 ألف حتى 240 ألف جنيه، وتنوعت السيارات بين سيدان وهاتشباك وكروس أوفر وSUV رياضية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

سيات إبيزا

تراجعت أسعار سيات إبيزا "هاتشباك" موديل 2025 بقيم تتراوح بين 31.000 و51.000 جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و69 ألف جنيه بدلًا من مليون و120 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية أصبح سعرها الجديد مليون و269 ألف جنيه مقابل مليون و320 ألف جنيه سابقًا، فيما الفئة الأعلى تجهيزًا مليون و339 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و370 ألف جنيه.

سيات أرونا

انخفضت أسعار سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بقيمة 51.000 جنيه وأصبح سعرها الجديد مليون و319 ألف جنيه بدلًا من مليون و370 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا المنضمة حديثًا مليون و349 ألف جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و499 ألف جنيه بدلًا من مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تراجعت أسعار سيات أتيكا 2025 الجديدة بفئتيها بقيمة 50 ألف جنيه، وبات سعرها الجديدة تبدأ من مليون و749 ألف جنيه والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و949 ألف جنيه.

كوبرا ليون

تراجعت أسعار كوبرا ليون موديل 2025 خلال شهر مايو الجاري بقيمة 100 ألف جنيه، أصبح سعرها خلال مايو الجاري مليون و799 ألف جنيه بدلًا من مليون و899 ألف جنيه.

فولفو XC40

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، تخفيض فولفو XC40 بقيمة تصل إلى 240 ألف جنيه، بمناسبة مرور 98 عامًا على تأسيس علامة فولفو العالمية.

تبدأ أسعار فولفو XC40 في السوق المصري بعد التخفيض من 2,450,000 جنيه للفئة Essential، والفئة Ultimate سعرها 2,750,000 جنيه، والفئة Black Edition سعرها 2,950,000 جنيه.

فولفو XC60

انخفضت أسعار فولفو XC60 أيضًا بقيمة بلغت 240 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها خلال شهر مايو الجاري من 3.590.000 جنيه للفئة Essential، والفئة Ultimate سعرها 3.950.000 جنيه، والفئة Black Edition سعرها 4.150.000 جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، عن عرض تخفيض "كاش باك" 170 ألف جنيه على السيارة إكليبس كروس موديل 2025 خلال شهر مايو الجاري.

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و650 ألف جنيه، ومليون و700 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و750 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و800 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من إكليبس كروس مليون و880 ألف جنيه.

جي إيه سي إمباو

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وباتت أسعارها تبدأ من 1,125,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,275,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

قدمت جي إيه سي GS4 بكاش باك 50 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,185,000 جنيه للفئة الأولي GS، أما الفئة الثانية GB سعرها 1,265,000 جنيه، والفئة الثالثة GE سعرها 1,335,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

قدمت جي إيه سي GS3 MZOOM بكاش باك 100 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,095,000 جنيه للفئة الأولى GS، والفئة الثانية GB سعرها 1,155,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,255,000 جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها 1,365,000 جنيه.

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