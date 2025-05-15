قبل أيام من طرح داستر الجديدة كليًا.. أحدث قائمة سعرية لسيارات رينو في مصر

كتب - محمد جمال:

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، إلى تقديم النسخة الأحدث من السيارة داستر الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025.

وقبل أيام من طرح الجيل الثالث والجديد كليًا من رينو داستر بالسوق المصري، يبحث محبي العلامة الفرنسية بمصر عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة بمصر خلال شهر مايو الجاري.

تضم علامة رينو 6 سيارات جديدة بمصر خلال الشهر الجاري تتنوع ما بين SUV وسيدان وفان، وتبدأ أسعارها من 799 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو الجديدة بمصر:

رينو كارديان

تدخل كارديان لأول مرة السوق المصري، بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان موديل 2025 الجديد خلال مايو الجاري من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L، أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.350.000 جنيه بمحرك 1.6 L، و1.450.000 جنيه للفئة الثالثة Signature turbo بمحرك 1.3 L.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

رينو إكسبريس

تتوفر رينو إكسبريس الجديدة بسعر رسمي 970 ألف جنيه.

رينو ماستر فان

تتوفر رينو ماستر فان الجديدة بسعر رسمي مليون 750 ألف جنيه.

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