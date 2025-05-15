ستروين C3 أرخص من سيات إبيزا بـ14 ألف جنيه.. أيهما تشتري؟

كتب - محمد جمال:

انخفضت أسعار سيات إبيزا الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري، ومع تراجع أسعارها تتجدد المنافسة بينها وبين ستروين C3 وكلاهما ينتمي لفئة الهاتشباك.

وبعد تراجع سيارة سيات أصبح الفارق بينها وستروين C3 خلال شهر مايو الجاري 14 ألف جنيه فقط.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين سيات إبيزا وستروين C3 الجديدة:

المحرك والأداء

إبيزا مزود بمحرك جديد TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة مقارنة بـ 155 نيوتن متر للمحرك السابق، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، اي بفارق 1.3 ثانية عن النسخة السابقة. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.

بينما تنطلق C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

المساحات والأبعاد

تأتي سيات إبيزا بطول 4059 مم، وطول قاعدة عجلات 2564 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة

أما ستروين C3 الهاتشباك قدمت بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

تجهيزات السلامة والأمان

ابيزا الجديدة تقدم للسوق المصرية بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

كما زودت ستروين C3 بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

الكماليات والتجهيزات

جهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية.

منا يتوفر بسيارة ستروين 4 سماعات لفئة Reference، و6 سماعات للفئتين الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.

أما ستروين C3 جاءت بجنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير، ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.

الأسعار والفئات

تباع إبيزا الجديدة بمصر خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي يبدأ من مليون و69 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و269 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا مليون و339 ألف جنيه.

بينما تتوفر ستروين C3 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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