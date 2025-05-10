الصيني الفاخر يتراجع.. تعرف على سعر شيري تيجو 8 موديل 2021 المستعملة اليوم

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

تباع تيجو 8 موديل 2021 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بأسعار تتراوح بين 920 حتى مليون 100 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ فترة بمتوسط سعري مليون 270 وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض مواصفات السيارة من خلال التقرير التالي:

تتاج شيري تيجو 8 الجديدة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

تيجو 8 المجمعة محليًا تأتي بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها، 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA ، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

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