منافسي Lynk & Co 06 الجديدة كليًا بعد طرحها في مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الموزع الرسمي لعلامة Lynk & Co الصينية في مصر، عن انطلاق العلامة التجارية رسميًا ولأول مرة السوق المصري.

ومع طرح Lynk & Co 06 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، تدخل في منافسة قوية مع عددا من السيارات المندرجين معها بنفس الفئة السعرية وتتواجد معها بفئة الكروس أوفر خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

MG RX5 PLUS

تقدم MG RX5 PLUSبفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 450 ألف جنيه، مليون و 500 ألف جنيه للثانية الأعلى تجهيزاً.

السيارة الأحدث لأم جي في مصر مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

ستروين C4X

تأتي سيتروين C4X في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.289.000 جنية للفئة Feel، و الفئة Shine سعرها 1.449.000 جنيه.

تعتمد C4X على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

جيتور X70 Plus

تباع جيتور X70 Plus خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و479 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X70 في نسختها المستوردة على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

سوزوكي فرونكس

تتوفر سوزوكي فرونكس الجديدة في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و400 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم بسعر رسمي مليون 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة 2 tone سعرها مليون 500 ألف جنيه.

تقدم السيارة في مصر مع محرك تنفس طبيعي للهواء سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 4 نقلات.

شيري تيجو 7 برو

تتوفر شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون و360 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

جي إيه سي إيمكو

قدمت جي إيه سي إمكو في مصر بكاش باك 40 ألف جنيه على جميع فئاتها، وهي تتوفر بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

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