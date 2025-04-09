فوق الـ18 وخبرة 3 سنوات| شروط inDrive لقبول السائقين في التطبيق

القاهرة - (مصراوي):

تعد شركة "إن درايف" inDrive، واحدة من المنصات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا وحلول النقل الذكي، وتتوفر خدماتها في أكثر من 700 مدينة في 47 دولة حول العالم.

انطلقت inDrive في مصر منتصف عام 2021، واستطاعت على مدار نحو 4 أعوام في جذب الآلاف من العملاء، وتشغيل المئات من السائقين "الكباتن" سواء للسيارات أو الدراجات النارية والشاحنات.

ولسلامة عملائها تضع "إن درايف" مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن تتحقق في السائقين لقبول طلب العمل بواسطة التطبيق.

ومن أبرز الاشتراطات أن يكون السائق عمره أكثر من 18 عامًا وهي السن القانونية لقيادة المركبات وقت تقديم طلب العمل من خلال التطبيق.

ويجب ألا تقل خبرة السائق في قيادة مركبات الفئة (ب) عن ثلاث سنوات عند الالتحاق بـinDrive، ولا تقل عن خمس سنوات لسائقي مركبات الفئة (د).

أما سائقي الحافلات التجارية بين المدن والحافلات الصغيرة فيشترط أن يكونوا حاصلين على رخصة نقل سارية المفعول.

يشترط التطبيق أيضًا أن تكون السيارة الخاصة بنقل الركاب "سيدان" وألا يقل الموديل عن 1995، بينما الدراجات النارية لا تقل عن موديل 2010 وحالتها العامة جيدة.

كيفية التسجيل في التطبيق لسائقين السيارات:

1. الدخول الى التطبيق.

2.التحويل إلى وضع السائق.

3. فتح القائمة الجانبية واختيار (تسجيل عبر الانترنت).

4. اختيار الخدمة التي تريد أن تعمل فيها ورفع الاوراق المطلوبة.

5. انتظار نتيجة فحص الأوراق (عملية فحص الأوراق تستغرق مدة أقصاها 24 ساعة).

خطوات التسجيل في التطبيق لسائقين الدراجات النارية:

1. تنزيل التطبيق.

2. التسجيل برقم الهاتف.

3. اذهب إلى القائمة الجانبية (وضع السائق).

4. انتقل إلى علامة التبويب (التسجيل عبر الإنترنت) ثم اضغط على توصيل عملاء / ديليفيري.

5. املأ جميع المعلومات المطلوبة وقم بتحميل المستندات الخاصة بك.

6. بمجرد التحقق من أوراقك، ستتلقى إشعارًا بذلك.

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