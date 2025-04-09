"لو بتفكر".. تعرف على قيمة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

القاهرة - (مصراوي):

تتيح الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي "غازتك" تحويل سيارات الاحتراق الداخلي "بنزين - سولار" للعمل بالغاز الطبيعي بثلاثة أسعار مختلفة.

وتسعى الدولة المصرية من خلال تشجيع المستهلكين على التحويل للغاز الطبيعي، لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية التي تحققت في السنوات الأخيرة والمحافظة على البيئة كون البصمة الكربونية للغاز هي الأقل مقارنة بالمشتقات البترولية.

ووفقًا للمعلن من "غازتك" عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، تبلغ قيمة تحويل السيارات التي تعمل بـ"الكربراتير" 11.540 جنيه، وترتفع التكلفة إلى 12.850 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني.

أما السيارات التي تعمل بنظام الحقن المتزامن فهي الأعلى تكلفة في التحويل للعمل بالغاز حيث تبلغ القيمة 15.290 جنيه؛ كما أن التكاليف تختلف بحسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها بالسيارة.

وتؤكد "غازتك" أن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير، إلا أن وزارة البترول تتحمل الفروق السعرية بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

ويتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه"، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

ويتاح كذلك إمكانية تقسيط قيمة تحويل السيارة لمدة 12 شهر بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه.

ويمكن التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد؛ ويمكن التقسيط من 3 إلى 5 سنوات بفائدة ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

ويستطيع الراغبين في تحويل سياراتهم تقديم طلب عبر الموقع الرسمي للشركة مرفق به بيانات السيارة ومالكها والمحافظة التي تتواجد بها السيارة، وستقوم الشركة بالتواصل مع لتحديد موعد ومكان التحويل.

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