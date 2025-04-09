هيونداي تكشف عن سيارة SUV صغيرة مخصصة للسباقات.. صور وتفاصيل

سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها Insteroid الاختبارية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض التنقل "Mobility Show"، الذي تحتضنه سول حتى 13 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Insteroid الاختبارية تعد نسخة سباقات من السيارة Inster، التي تنتمي إلى الموديلات الصغيرة من فئة SUV.

شخصية مهيبة

وتتمتع السيارة Insteroid الاختبارية بشخصية مهيبة ترسم ملامحها الرفارف العريضة والإطارات العريضة والاسبويلر الخلفي الضخم، بالإضافة إلى المئزر الأمامي، الذي يكاد يلامس الأسفلت.

وتتألق المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية وقمرة قيادة بسيطة، مع قفص للحماية من الانقلاب.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Insteroid الاختبارية على سواعد محرك كهربائي بقوة 85 كيلووات/115 حصانا. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 150 كلم/س.

ولم تفصح هيونداي عن حظوظ السيارة Insteroid الاختبارية في دخول مرحلة الإنتاج القياسي.

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