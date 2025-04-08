لملاك GAC.. استبدل سيارتك المستعملة بأخرى جديدة وقسط الفرق

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية في مصر، عن تقديم خدمة استبدال السيارات المستعملة بسيارات GAC الجديدة، وتسديد فرق السعر أو تقسيط المتبقي بطرق متعددة.

جاء ذلك على هامش افتتاح جميل موتورز، بالتعاون مع موزعها الرسمي شركة الكموني، أحدث أفرع سيارات علامة GAC الصينية في منطقة وسط الدلتا.

وبحسب وكيل العلامة الصينية، فإن فرع سيارات GAC الجديد في مدينة طنطا يخدم عملاء الشركة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.

شهد حفل تدشين الفرع الجديد استعراضًا لسيارات GAC بالسوق المحلي، وهي سيارة EMPOW GAC السيدان الرياضية و4GS GAC العائلية، بالإضافة إلى سيارتي GAC Emkoo وEmzoom GAC.

وتقدم جميل موتورز لعملاء السوق المصري 4 سيارات من GAC الصينية موديلات 2025، بأسعار تبدأ من مليون و135 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري بالسوق المحلي.

يذكر أن سيارات GAC المتوفرة بمصر موديل 2025، تباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و165 ألف جنيه وتصل إلى مليون و470 ألف جنيه.

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