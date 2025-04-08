أنباء عن وقف تصدير سيارات أودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ميونيخ - (د ب أ):

ذكر تقرير صحفي أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي أوقفت تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من السيارات.

ونقلت مجلة أوتوموبيل فوشه الألمانية المتخصصة في موضوعات السيارات عن مذكرة موجهة من أودي إلى موزعيها في الولايات المتحدة القول إن القرار يطبق على كل السيارات المصدرة إلى الموانئ الأمريكية بعد 2 أبريل الحالي وهو موعد دخول الرسوم الأمريكية حيز التطبيق.

ولم تعلق أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن على التقرير.

وتمتلك أودي حاليا مخزون سيارات غير خاضع للرسوم في الولايات المتحدة بأكثر من 37 سيارة.

وبحسب التقرير تحلل أودي تأثير الرسوم الجمركية على أعمالها.

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