وكيل أودي يقدم سيارة كهربائية جديدة في مصر.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف"، الوكيل الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن إطلاق السيارة الكهربائية بالكامل أودي Q6 e-tron Performance في السوق المحلي رسميًا.

يتميز الطراز الجديد بتصميم جريء، حيث يأتي بشبك تهوية مغلق بالكامل ومصابيح أمامية مبتكرة من جزئين. بالإضافة إلى تكنولوجيا الإضاءة المتطورة التي تشمل توقيع ضوء رقمي، ومصابيح ليد ماتريكس ، ونظام أوليد للمصابيح الخلفية، مما يعزز من الأمان ويضيف لمسة عصرية جذابة.

تتميز السيارة أيضًا بمقصورة داخلية مزودة بعدد من الشاشات الرقمية المتطورة، ونظام تكييف أوتوماتيكي قابل للتعديل في ثلاث مناطق، إضافة إلى نظام صوتي من فئة "Bang & Olufsen". كما حرصت الشركة على تزويد السيارة بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام التحذير من الخروج من المسار، ونظام المساعدة في تجنب العوائق أثناء الخروج من المنعطفات الحادة.

وفيما يتعلق بالأداء، تتمتع السيارة بمحرك كهربائي قوي يولد 240 كيلوواط (327 حصانًا) مما يمكّنها من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.6 ثوانٍ فقط. كما تتميز ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى سير يصل إلى 639 كم، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في فئتها.

هذا ولم يكشف وكيل أودي حتى الآن عن الفئات والأسعار الرسمية للسيارة الجديدة.

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