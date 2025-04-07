استقرار أسعار سيارات رينو الفرنسية بمصر في أبريل.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، أربع سيارات ركوب "ملاكي" موديل 2025 بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

وشهدت أسعار السيارات الأربع استقرارًا، إذ كان آخر تعديل معلن من الوكيل المحلي في شهري يناير الماضي عندما ارتفع سعر السيارة أوسترال، ثم تبعه تخفيض لمدة شهر بأسعار رينو تاليانت استمر طوال مارس قبل أن تعود إلى الأسعار الرسمية.

وتتنوع سيارات العلامة الفرنسية المتاحة لعملاء السوق المصري بين سيدان عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو بمصر:

رينو تاليانت

تقدم السيارة تاليانت السيدان الجديدة التي تعد الأرخص في عائلة رينو بمصر بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه للفئة فيجن الأولى، والفئة الثانية 899 ألف جنيه.

رينو داستر

تقدم رينو داستر الـSUV الرياضية في أبريل بثلاث فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال بسعر رسمي يبدأ من 1.559.000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1.770.000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1.880.000 جنيه للفئة الثالثةIconic

أما الفئة Esprit Alpine الرابعة تباع بـ1.990.000 جنيه للفئة الرابعة، و2.020.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزا Esprit Alpine Black edition.

رينو ميجان

تتوفر رينو ميجان الجديدة في أبريل بأسعار تبدأ من 1.199.000 جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية ديناميك بسعر 1.400.000 جنيه، والفئة الثالثة سجنتشر 1.500.000 جنيه.

وتباع الفئة الرابعة ديناميك تيربو بسعر 1.510.000 جنيه، والفئة الخامسة إنتينس تيربو 1.520.000 جنيه، والفئة السادسة سجنتشر تيربو بسعر 1.580.000 جنيه، والفئة السابعة سعرها 1.600.000 جنيه، والثامنة سعرها 1.610.000 جنيه والأخيرة سعرها 1.750.000 جنيه.

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