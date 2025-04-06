لديها ميزة هي الأولى.. هيونداي تقدم سيارتها Nexo الهيدروجينية - صور

سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها Nexo الهيدروجينية الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض التنقل "Mobility Show"، الذي تحتضنه سول حتى 13 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Nexo الجديدة، التي تنتمي إلى موديلات الطرق الوعرة، تأتي بطول 4.75 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.719 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Nexo الجديدة على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي، والذي يزأر بقوة 150 كيلووات/204 حصان.

وتتولى تغذية المحرك خلية وقود تنتج ما يكفي من الكهرباء لقطع مسافة تصل إلى 700 كلم تقريبا من حوالي سبعة كيلوجرامات من الهيدروجين.

وبفضل هذه القوة تنطلق سيارة الطرق الوعرة Nexo الجديدة بسرعة قصوى تصل إلى 179 كلم/س. كما أنها تعد أول سيارة هيدروجينية يمكنها جر مقطورة.

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