بعد رسوم ترامب.. جاجوار ولاند روفر توقف شحنات السيارات إلى أمريكا

لندن - (أ ب):

أوقفت الشركة البريطانية المصنعة لسيارات جاجوار ولاند روفر شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة مؤقتا في الوقت الذي تعمل فيه على تخفيف تأثير الضريبة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات السيارات بنسبة 25%.

وقالت شركة جاجوار لاند روفر أوتوموتيف، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في بريطانيا، يوم السبت إن التوقف سيحدث الشهر الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها: "تعد الولايات المتحدة سوقا مهما لعلامات جاكوار لاند روفر الفاخرة".

وأضاف البيان "في الوقت الذي نعمل فيه على معالجة الشروط التجارية الجديدة مع شركائنا التجاريين، فإننا نتخذ بعض الإجراءات قصيرة الأجل بما في ذلك إيقاف الشحن مؤقتا في أبريل، بينما نطور خططنا على المدى المتوسط إلى الطويل".

ومن المتوقع أن تتضرر صناعة السيارات في المملكة المتحدة بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تأتي في وقت تكافح فيه شركات صناعة السيارات البريطانية مع انخفاض الطلب في الداخل والحاجة إلى إعادة تجهيز مصانعها للتحول إلى السيارات الكهربائية.

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