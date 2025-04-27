دولة عربية انخفضت أسعار السيارات المستوردة بها بنسبة 75%

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستوردة في سوريا بشكل كبير، حيث وصلت الانخفاضات إلى 75%، إذ سجلت الأسعار ما يقرب من 25% من الأسعار خلال حكم النظام السابق.

جاء هذا التراجع بعد تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.

ومنذ ديسمبر الماضي، دخلت نحو 100 ألف سيارة مستوردة إلى سوريا، بحسب ما أفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، عبداللطيف شرتح اليوم الأحد.

وتأثرت السوق المحلية بتدفق أعداد كبيرة من السيارات الحديثة وبأسعار تنافسية، ما أدى إلى حالة "إغراق" بسبب الكميات الكبيرة المعروضة.

وأضاف شرتح، أن الرسوم الجمركية أصبحت الآن عادلة ومنطقية، مقارنة بما كانت عليه سابقاً، حيث وصلت آنذاك إلى 400% من قيمة السيارة، أما حالياً فتبلغ الرسوم 1500 دولار للسيارات من موديل 2011 حتى 2015، و2000 دولار لموديلات 2016 حتى 2020، وترتفع إلى 2500 دولار لموديلات 2021 حتى 2025.

وأنهى أن قرار خفض الرسوم الجمركية لاقى استحسانًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، سواء لاقتناء سيارة حديثة بسعر مقبول، أو الحاجة لوسائل النقل الخاصة والعامة.

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