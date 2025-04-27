بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

كتب- محمود أمين :

تصنف السيارة "باجاج كيوت" كأرخص وأرخص سيارة جديدة تقدم في مصر، والتي تتوفر لدى تجار بأسعار تتراوح بين 215 ألف و 225 ألف جنيه.

سيارة باجاج كيوت رباعية العجلات مدعومة بمحرك سعة 216 سي سي، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات، ونظام دفع خلفي للعجلات، بقوة 11 حصان، وعزم 16 نيوتن.متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة قصوى 70 كم في الساعة.

تستهلك كيوت لتر واحد من الوقود لكل 35 كم، بينما تبلغ سعة خزان الغاز الطبيعي 35 كجم، وتبلغ سعة خزان البنزين 8 لترًا.

يبلغ طول بجاج كيوت 2752 مم، وعرضها 1312 مم، وارتفاعها 1652 مم، وقاعدة عجلاتها 1925 مم، وخلوص أرضي 180 مم، وتزن 450 كجم تقريبًا. وتعتمد على عجلات 12 بوصة.

تتسع بجاج كيوت لـ 4 أفراد، وزودت بوسائل أمان منها أحزمة أمان للركاب، ونظام تحذير الحارة المرورية، كما تأتي بتجهيزات تشمل مقعد سائق قابل للتعديل، ونظام ترفيهي يدعم الراديو والبلوتوث وUSB وAUX، و4 مكبرات للصوت.

ويتم إنتاج السيارة "كيوت"، في مصنع شركة حلوان للآلات والمعدات 999 الحربي، بعد توقيع شراكة مع إيتامكو من القطاع الخاص، والتي بدورها يجمعها شراكة مع شركة باجاج الهندية، من أجل تصنيع السيارة كيوت في مصر.

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