أكثر من 55 سيارات كلاسيكية نادرة تلتقي في شوارع وسط القاهرة.. ما القصة؟

كتب - محمود أمين:

شهدت شوارع وسط القاهرة، احتفالًا بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس نادي السيارات والرحلات المصري، وجاءت الفعالية من خلال تجمع نحو 60 سيارة كلاسيكية نادرة، بعضها يعود تاريخه إلى أكثر من ثمانية عقود، مما أضفى على الحدث طابعًا تاريخيًا كلاسيكياً.

مع الساعات الأولى من صباح يوم الاحتفال الموافق الجمعة 25 أبريل، بدأت السيارات المشاركة في التوافد أمام مقر نادي السيارات والرحلات المصري بشارع قصر النيل، تنوعت السيارات بين علامات عالمية مرموقة، مثل رولز رويس وبنتلي وكاديلاك وبويك وجاجوار ومرسيدس وشيفروليه ورينو وفولكس فاجن وألفا روميو، إلى جانب عدد آخر من الطرازات النادرة التي تحاكي كل منها قصة زمن مختلف.

وخلال الاحتفال أتيح للحضور فرصة لتفقد السيارات والاطلاع على تفاصيلها الدقيقة التي تم الحفاظ عليها وتجديدها بعناية فائقة، والتقاط الصور التذكارية أمام هذا الجمع من السيارات القادم من حقب زمنية مختلفة.

عقب مراسم الاستقبال، انطلق موكب السيارات الكلاسيكية ليجوب أهم معالم القاهرة التاريخية، حيث تحرك بداية من مقر النادي بشارع قصر النيل متجهًا إلى ميدان التحرير، ثم عبر جسر قصر النيل ، قبل أن يصل إلى ميدان دار الأوبرا، ليعود لاحقًا مرورًا بميدان سليمان باشا في وسط المدينة، ويختم جولته بالعودة إلى مقر نادي السيارات.

وتوافد على الحدث عدد كبير من محبي السيارات كما شهد الاحتفال بمشاركة أعضاء مجلس إدارة نادي السيارات وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة على عيسى، محمد عسكر – نائب رئيس مجلس الإدارة ، منير الزهد – رئيس لجنة السيارات الكلاسيكية بالنادى.

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