زحمة وإقبال كبير على سوق السيارات المستعملة.. تجار يكشفون الأسباب

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المستعملة الجديد على طريق (القاهرة - العين السخنة) خلال الأيام القليلة الماضية، ازدحامًا وإقبالًا كبيرًا من البائعين والمشترين.

قال أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الإقبال على السوق يرجع إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة بمصر بنسب تراوحت بين 10% إلى 15%، ما جعل هناك حالة من الرواج على الشراء بصورة ملحوظة.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن السيارات المجمعة محليًا التي طرحت بالسوق ومنها شيفرولية أوبترا وجيلي إمجراند وبروتون ساجا، أسهمت في عودة سوق السيارات المحلي للمسار الطبيعي، مع انخفاض ملحوظ بالأسعار سواء الزيرو أو المستعمل.

وأوضح أن زيادة المعروض والتنوع خاصة بالفئة الاقتصادية عزز الإقبال على المستعمل وتراجع أسعاره بصورة ملحوظة، بعد فترة من الزيادات الكبيرة وغير مبررة في نفس الوقت الذي تتراجع فيه أسعار السيارات الجديدة.

وأكد رئيس رابطة التجار أن زيادة المعروض وانخفاض الأسعار في سوق الزيرو، جعل البائع في سوق المستعمل يعيد تسعير سيارته أسوةً بما يحدث في الزيرو، قائلًا: "الزبون يعلم أنه يجب البيع بأسعار منطقية وإلا فسيتوجه للزيرو".

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة يرجع إلى تراجع القدرة الشرائية للعديد من المستهلكين.

وأوضح زيتون لـ"مصراوي" أن الإقبال الكبير والزحام بسوق السيارات المصري، سببه الرئيسي ليس انخفاض الأسعار ولكن التخوف من ارتفاع الدولار واليورو، كونه المتحكم الأول في الاستيراد.

وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا التي تم طرحها مؤخرًا لم تؤثر مطلقًا في الأسعار، معللًا بأن الكم المعروض من هذه السيارات التي دخلت السوق مؤخرًا أقل بكثير من المتوقع، فضلًا عن فرض أوفر برايس بأرقام كبيرة على هذه الطرازات.

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