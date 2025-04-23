بعد طرح بيجو 5008 موديل 2026.. ما السيارات التي تنافسها بمصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

ومع طرح 5008 الجديدة كليًا بمصر تدخل سيارة بيجو الفرنسية في منافسة قوية مع عدد من السيارات الموجودة بالسوق المحلي، وعلى رأس هذه الطرازات توسان وكودياك.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز منافسي بيجو 5008 سعريًا في مصر:

هيونداي توسان

تتوفر هيونداي توسان NX4e فيس ليفت موديل 2025 في مصر بأسعار تبدأ من مليون و890 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE و2 مليون جنيه للفئة REDLINE.

الفئة الثالثة NIGHT بـ2 مليون و230 ألف جنيه، و2 مليون و400 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و575 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5.500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، ما يضمن أداءًا جيدا على الطرق مع توازن بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، كما تقدم مساحة شنطة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان.

تقدم أوبل جراند لاند محليًا بثلاث فئات تبدأ من 1.850.000 جنيه للفئة الأولى ، أما الفئة الثانية تقدم مقابل 1.950.000جنيه، الفئة الثالثة عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.100.000 جنيه.

سكودا كودياك

وفقًا لآخر تسعير معلن من الوكيل المحلي للعلامة التشيكية، تتوفر كودياك بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليونين و700 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 950 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و400 ألف جنيه.

تعتمد سكودا كودياك الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

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