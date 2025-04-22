تراجع ملحوظ في أسعار كاوتش السيارات بمصر.. مقاس 16 يبدأ من 2700 جنيه

كتب - محمود أمين:

شهد سوق إطارات السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، حيث انخفضت أسعار بعض الموديلات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، وسط استقرار أسعار بعض العلامات التجارية الأخرى.

نستعرض فيما يلي متوسط أسعار أبرز العلامات التجارية للإطارات بمقاس 16، أحد أكثر المقاسات رواجًا في السوق المصري، بعد موجة الانخفاض الأخيرة:

إطارات بوتو

أصبح سعره 2700 جنيه.

إطارات جودرايد

يبلغ الآن 3240 جنيهًا.

إطارات لاندسال

أصبح سعره 3240 جنيهًا.

إطارات لاوفن

انخفض إلى 3330 جنيهًا.

إطارات دانلوب

أصبح سعره 3600 جنيه.

إطارات جوديير

يتوفر الآن بسعر 3600 جنيه.

إطارات هانكوك

أصبح متاحًا بسعر 3960 جنيهًا.

إطارات بيريللي

انخفض إلى 4410 جنيهًا.

إطارات بريدجستون

يبلغ سعره الحالي 4680 جنيهًا.

إطارات كونتننتال

أصبح متاحًا بسعر 4770 جنيهًا.

إطارات ميشلان

انخفض إلى 5760 جنيهًا.

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