أحدث سيارات بيجو تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

في الداخل، تقدم السيارة مقصورة رقمية متقدمة تعتمد على نظام i-Cockpit، مع شاشة منحنية بقياس 21 بوصة، وشاشة لمسية صغيرة على الكونسول الأوسط.

تعتمد بيجو 5008 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي بيجو 5008 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة للسائق، مثل نظام الحفاظ على حارة السير، ونظام التحكم في المسافة الآمنة، بالإضافة إلى نظام التحكم بالأوامر الصوتية المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المصري بفئتين،الفئة الأولى بسعر 2,425,000 جنيه مصري، الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بسعر 2,675,000 جنيه مصري.

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