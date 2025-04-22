أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

استقبل سوق السيارات المصري خلال شهر أبريل الجاري، خمس سيارات موديل 2026 تتنوع ما بين سيارات ركوب "ملاكي" ونقل تجاري.

وتشترك السيارات التي تم تقديمها رسميًا حتى الآن أن جميعها مجمع محليًا وتحمل شعار "صنع في مصر"، وتنتمي السيارات الخمس لعلامات تجارية أمريكية ويابانية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على السيارات وأسعارها:

ستروين C4X

طرحت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، النسخة الأحدث محلية الصنع من C4X بفئتين من التجهيزات.

تبدأ أسعار ستروين C4X موديل 2026 من مليون و289 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و449 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

شيفرولية أوبترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن أسعار موديل 2026 من السيارة أوبترا سيدان العائلية محلية الصنع، والتي قدمت بنفس أسعار الموديل السابق.

تقدم شيفرولية أوبترا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 744.900 جنيه للفئة LS الأولى، و769.900 جنيه للفئة ‎‏LT الأعلى تجهيزًا.

نيسان صني

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة موديل 2026 بـ4 فئات من التجهيزات.

وبعد الكشف عن أسعارها، أصبحت نيسان صني أرخص سيارة جديدة في مصر حيث تبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة مانيوال، وتباع الفئة الأولى أوتوماتيك بـ695 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية تباع بسعر رسمي 765 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعر الرسمي 795 ألف جنيه.

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